EU-Kommission macht wegen Fluggastrechten Druck auf Airlines Wessen Flug in der Corona-Pandemie annulliert wurde, soll nach Ansicht der EU-Kommission deutlich leichter an sein Geld kommen als bisher. Die Brüsseler Behörde veröffentlichte am Montag eine Liste mit entsprechenden Forderungen an die …