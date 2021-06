Düsseldorf (ots) - Was erwartet die Generation Z vom Arbeitsleben? Und was

können Unternehmen umgekehrt von den jungen Menschen erwarten? Eine neue

Trendstudie, die das Zukunftsinstitut im Auftrag der Peek & Cloppenburg* KG

Düsseldorf durchgeführt hat, zeigt die Wünsche und Werte der 16- bis 25-Jährigen

in Bezug auf New Work. Dabei haben nicht zuletzt die Erfahrungen durch die

Corona-Krise dazu beigetragen, dass Sicherheit und ein Sinn im Job für sie große

Bedeutung haben.



Gemeinschaftliche Erfahrungen







lässt den Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt selbst zu Wort kommen. Grundlage für

die Ergebnisse bietet auf der einen Seite die vom Zukunftsinstitut in

Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov im Januar durchgeführte

repräsentative Befragung von über 500 jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren.

Daneben hat das Zukunftsinstitut auf der anderen Seite auch statistische Daten

und Trend-Insights ausgewertet.



Die kollektiven Erfahrungen in ihrer Jugend und Kindheit haben die Mitglieder

der Gen Z gemeinschaftlich geprägt. So halten es 75 Prozent von ihnen für

wichtig und erstrebenswert, sich keine finanziellen Sorgen machen zu müssen.

Gleichzeitig stimmen 74 Prozent zu, dass sie gerne einen sinnvollen, erfüllenden

Beruf haben möchten sowie ebenfalls 74 Prozent gerne unabhängig sein möchten, um

ihr Leben selbst bestimmen zu können. Die Ergebnisse spiegeln wider, wie sich

der Ausbruch der Corona-Pandemie auf die jungen Menschen ausgewirkt hat. Diese

Krise ist mit Sicherheit die größte, die sie bisher so intensiv miterlebt und

deren Auswirkungen sie so stark auch selbst mit Schul- und

Universitätsschließungen, digitalem Onboarding im ersten Job, Kurzarbeit oder

auch dem Verlust des Arbeitsplatzes in ihrem Arbeitsleben getroffen hat.



Geprägt durch die Corona-Krise



Somit ist es nicht überraschend, dass die eigentlich abenteuer- und reiselustige

Generation Z sich für einen Arbeitgeber in der Nähe ihrer Familie (15 Prozent)

oder den Öffentlichen Dienst (15 Prozent) entscheiden würde. Beides zahlt auf

ihr Sicherheitsbedürfnis ein. Auch geben 53 Prozent der Umfrageteilnehmer an,

dass sie mehr Wert auf einen krisensicheren Arbeitsplatz legen. Gleichzeitig hat

die Corona-Krise auch die gesellschaftliche Bedeutung von verschiedenen Jobs neu

gemischt. Die neue Kategorisierung nach systemrelevanten Berufen, zu denen neben

medizinischem Personal, Polizei und Feuerwehr zum Beispiel auch Verkäuferinnen

und Verkäufer, Lehrerinnen und Lehrer, Paketzustellerinnen und Paketzusteller

gehören, hat die Wertschätzung für viele Berufsgruppen gesteigert. Dass ihre



