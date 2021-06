SMA Solar (S92) - Ausbruch geglückt, folgt nun die Kursexplosion?

Nach einer längeren Fallphase greifen die Anleger wieder zu!

Pullback Trading-Strategie

Symbol: S92 ISIN: DE000A0DJ6J9





Rückblick: Die SMA Solar-Aktie hatten wir bereits vor dem Ausbruch aus der Abwärtstrendlinie als Bottom-Fishing Setup am 15.06. besprochen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten für die Photovoltaikindustrie. Die Unternehmensgruppe konzentriert sich dabei auf die Herstellung von Solarwechselrichtern. Diese werden benötigt, um den aus Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, der ins Stromnetz eingespeist werden kann. Nachdem die Aktie im Jänner bei Kursen über 70 EUR notierte, ging diese in den Abwärtstrend über.