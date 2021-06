Bystronic AG: Erhöhung der Umsatzprognose für das Jahr 2021

Bystronic erhöht Umsatzprognose für das Jahr 2021



Zürich, 28. Juni 2021 - Der gute Geschäftsgang der fortgeführten Aktivitäten von Bystronic setzte sich im 2. Quartal 2021 fort. Dank des anhaltend hohen Auftragseingangs und des guten Auftragsbestands rechnet Bystronic für das laufende Geschäftsjahr neu mit einem Umsatzwachstum im tiefen zweistelligen Bereich.



Die bereits im 4. Quartal 2020 eingesetzte und sich im 1. Quartal 2021 akzen-tuierende Beschleunigung der Geschäftsentwicklung von Bystronic hat sich auch im 2. Quartal fortgesetzt.



Für das erste Halbjahr rechnet Bystronic beim Auftragseingang mit einer Zunahme von über 55% im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020. Die Gruppe erwartet einen Nettoumsatz für das fortgeführte Geschäft von rund CHF 430 Mio., entsprechend einem Umsatzwachstum von 15%. Der positive Geschäftsgang ist in allen Regionen und in den meisten Produktbereichen breit abgestützt. Neben pandemiebedingten Nachholeffekten gelang eine Umsatzsteigerung besonders im Service-Bereich, einem wesentlichen Wachstumsfeld der «Strategie 2025».



Bystronic rechnet für das erste Halbjahr mit einer Profitabilität (EBIT-Marge) auf Vorjahresniveau aufgrund der erwarteten Einmalkosten im Zusammenhang mit der Transformation der Gruppe und unter Ausschluss der nicht fortgeführten Geschäfte.



Die detaillierten Halbjahresergebnisse von Bystronic sowie die Ergebnisse der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche per 30. Juni 2021 werden am 6. August 2021 publiziert.



Unter der Annahme, dass sich die positive Geschäftsentwicklung auch im zweiten Halbjahr fortsetzt, erwartet Bystronic im Geschäftsjahr 2021 für das fortgeführte Geschäft neu ein Umsatzwachstum im tiefen zweistelligen Bereich bei einer EBIT-Marge von rund 8 - 9%.