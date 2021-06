DGAP-Adhoc JDC Group AG: JDC Group AG und Provinzial Konzern errichten Joint Venture in der & Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 28.06.2021, 18:17 | 31 | 0 | 0 28.06.2021, 18:17 | JDC Group AG: JDC Group AG und Provinzial Konzern errichten Joint Venture in der „Einfach Gut Versichert GmbH' ^

DGAP-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e): Joint Venture JDC Group AG: JDC Group AG und Provinzial Konzern errichten Joint Venture in der 'Einfach Gut Versichert GmbH'

28.06.2021 / 18:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

JDC Group AG und Provinzial Konzern errichten Joint Venture in der "Einfach Gut Versichert GmbH"

Wiesbaden, 28. Juni 2021 - Die JDC Group AG und eine Konzerngesellschaft der Provinzial Holding AG haben am heutigen Tag eine Vereinbarung zur Errichtung der "Einfach Gut Versichert GmbH" als Gemeinschaftsunternehmen abgeschlossen und setzen damit die am 11. Februar 2021 geschlossene Absichtserklärung über die Vereinbarung einer langfristigen und umfassenden Kooperation zur Abwicklung von Versicherungsprodukten über die Sparkassen im Geschäftsgebiet der Provinzial wirtschaftlich um.

Die "Einfach Gut Versichert GmbH" dient der Abwicklung von Versicherungsprodukten außerhalb des Provinzial Produktangebots für Privatkunden innerhalb des Sparkassenvertriebs im Geschäftsgebiet der Provinzial.

Der Vorstand der JDC Group AG erwartet durch das zustande kommen des Joint Ventures innerhalb der kommenden 5 Jahre eine Anbindung von bis zu 100 Sparkassen, rund einer Million neue JDC-Plattformkunden und geht von einer damit verbundenen erheblichen Umsatz- und Ergebnissteigerung aus. Die Transaktion wird bei den Kartellbehörden zur Genehmigung angemeldet. Der Abschluss der Transaktion wird im September 2021 erwartet. Kontakt:

JDC Group AG

Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de

--------------------------------------------------------------------------- 28.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch

Unternehmen: JDC Group AG

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: +49 (0) 611 335322-00

Fax: +49 (0) 611 335322-09

E-Mail: info@jdcgroup.de

Internet: http://www.jdcgroup.de

ISIN: DE000A0B9N37

WKN: A0B9N3

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1212888

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

--------------------------------------------------------------------------- 1212888 28.06.2021 CET/CEST

°



JDC Group Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diskussion: Aragon : Umfirmierung der Gesellschaft in JDC Group Wertpapier

JDC Group Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer