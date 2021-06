WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den ersten Handelstag der neuen Woche mit klaren Verlusten beendet. Der Leitindex ATX verlor am Montag 1,17 Prozent auf 3440,85 Punkte. Der ATX-Prime gab um 1,15 Prozent auf 1748,95 Zähler nach.

Im Fokus stand europaweit die Delta-Variante des Coronavirus, hieß es am Markt. Sie ließ die Zahl der Neuinfektionen in Großbritannien auf den höchsten Stand seit mehr als vier Monaten steigen. Wie die Zeitung "The Times" berichtete, will Deutschland keine Reisenden aus Großbritannien in die EU lassen, unabhängig davon, ob sie geimpft wurden oder nicht.