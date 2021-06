Auch heute sind es vor allem die großen Aktien aus dem Tech-Sektor, die nach oben ziehen - aber trotz neuer Allzeithochs bei S&P 500 und vor allem Nasdaq fallen heute mehr Aktien als steigen! Es sind wieder die großen US

Auch heute sind es vor allem die großen Aktien aus dem Tech-Sektor, die nach oben ziehen - aber trotz neuer Allzeithochs bei S&P 500 und vor allem Nasdaq fallen heute mehr Aktien als steigen! Es sind wieder die großen US-Tech-Werte, die zulegen - und so die Schwäche der anderen Aktien kaschieren. Gleichwohl bricht an der Wall Street nun eine saisonal günstige Phase - bevor es dann bis Okotber schwieriger wird (derzeit hält sich der Leitindex S&P 500 stark an saisonale Muster). Die Märkte haben aktuell bereits die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag im Fokus - zu starke Daten wären wohl eher schlecht und würden die Sorgen vor einer hakisheren Fed erhöhen..

Das Video "Aktien steigen immer - ausser wenn sie fallen.." sehen Sie hier..