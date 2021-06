Thiemann als Präsident des Zeitschriftenverlegerverbands bestätigt

BERLIN (dpa-AFX) - Rudolf Thiemann vertritt auch in den nächsten Jahren als Verbandspräsident die Interessen der deutschen Zeitschriftenverleger. Der geschäftsführende Gesellschafter der Liborius-Verlagsgruppe wurde auf der Delegiertenversammlung mit 90 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt, wie der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) am Montag in Berlin mitteilte. Thiemann (66) ist seit 2017 Präsident des Verbands, eine Amtszeit dauert drei Jahre. Der VDZ vertritt mehr als 450 Medienhäuser, darunter viele mittelständische Unternehmen.

Ebenso wurden die vier Vizepräsidenten bei der Wahl in ihren Ämtern bestätigt: Detlef Koenig (mhp Verlag, Vorsitzender des Südwestdeutschen Zeitschriftenverleger-Verbands), Klaus Krammer (Krammer Verlag, Sprecher der Deutschen Fachpresse), Lars Joachim Rose (Mediengruppe Klambt, Schatzmeister des Fachverbands "Die Publikumszeitschriften") sowie Philipp Welte (Hubert Burda Media, Sprecher des Fachverbands "Die Publikumszeitschriften"). Eine Amtszeit dauert ebenfalls drei Jahre.

Neuer Schatzmeister des Verbands ist den Angaben zufolge Alfons Schräder (Heise Medien, Vorstandsmitglied des Fachverbands "Die Publikumszeitschriften", Schatzmeister beim Verband der Zeitschriftenverlage Nord). Der bisherige Schatzmeister Christoph Müller (Rudolf Müller Verlagsgesellschaft) kandidierte nach neun Jahren im Amt nicht mehr./rin/DP/men