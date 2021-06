Covetrus besetzt neue Rollen und Führungspositionen in seinen nordamerikanischen und globalen Geschäftsbereichen

Covetrus (NASDAQ: CVET), ein weltweit führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der Tiergesundheit, gab jetzt die Berufung von Bekki Kidd und András Bolcskei in die Positionen "Head of North America Operations & Global Operational Excellence" bzw. "President of International" bekannt. Beide Verantwortungsbereiche sind neu für das Unternehmen und fügen sich in den strategischen Plan von Covetrus ein, die Synchronisierung und Optimierung seines Geschäfts voranzutreiben.

Als Head of North America Operations & Global Operational Excellence wird sich die Führungsverantwortung von Bekki Kidd auf die gesamten inländischen Betriebsabläufe des Unternehmens erstrecken. Dazu gehören Verteilzentren, kommerzielle Apotheken und Apotheken mit eigener Arzneimittelherstellung, Aufsichtsbehörden, kontinuierliche Verbesserung und unternehmensweite, globale betriebliche Exzellenz. Bekki kommt zu Covetrus, nachdem sie bei Cardinal Health in den letzten zehn Jahren Führungsaufgaben in den Bereichen globale Planung, Fertigung, Lieferkette und betriebliche Exzellenz wahrgenommen hat. Außerdem hat Bekki für Abbott Nutrition, die Coca Cola Company, GE Superabrasives und PPG Industries gearbeitet.

András Bolcskei, der erste Präsident von Covetrus für den Bereich International, hat die Aufgabe, alle kaufmännischen Teams außerhalb Nordamerikas zusammenzuführen, und ist für das Geschäft in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Schwellenländern verantwortlich. András kommt mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und einem fundierten Hintergrund in der tiermedizinischen Pharmazie zu Covetrus, nachdem er unter anderem sowohl bei Merck als auch bei Pfizer Führungspositionen in Europa und Afrika innehatte. András ist außerdem Tierarzt und setzt sich mit dem gleichen Engagement wie Covetrus für die Belange der Tierärzte ein.