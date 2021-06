Teva und Bioeq geben Vertriebspartnerschaft für Biosimilar bekannt

Wie Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: und TASE: TEVA) und die Bioeq AG („Bioeq“) heute bekannt gaben, sind die beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft für die exklusive Vermarktung von Bioeqs FYB201, einem Biosimilar-Kandidaten zu Lucentis (Ranibizumab), in Europa, Kanada, Israel und Neuseeland eingegangen.

„Die Nutzbarmachung von Biologika mit Biosimilars ist ein wichtiger, neuer Schritt in der Arzneimittelentwicklung. Den Patienten eröffnen sich damit sichere und wirksame Behandlungsoptionen durch erschwinglichere Alternativen zu biologischen Markenprodukten, die ihre Exklusivitätsrechte verloren haben“, so Dr. Sven Dethlefs, Executive Vice President, Global Marketing & Portfolio and International Markets Commercial. „Diese Kooperation erweitert das Biosimilar-Portfolio von Teva und unterstreicht erneut das starke Engagement des Unternehmens, einen besseren Zugang zu hochwertigen Medikamenten zu schaffen und so die Lebensqualität von mehr Patienten zu verbessern.“

Nicola Mikulcik, Vorstandsmitglied von Bioeq, kommentiert den Vertrag mit folgenden Worten: „Wir sind stolz darauf, Teva als unseren bevorzugten Partner für diese Märkte gewonnen zu haben. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, Patienten eine hochwirksame Behandlungsoption für Retinopathien, einschließlich altersbedingter Makuladegeneration, zur Verfügung zu stellen.“

Gemäß den Vertragsbedingungen zeichnet Bioeq für die Entwicklung, Registrierung und Lieferung des Biosimilars verantwortlich, während Teva für die Vermarktung des Produkts zuständig ist. Die Einnahmen aus der Vermarktung des Biosimilars werden zwischen Teva und Bioeq geteilt. Alle anderen finanziellen Bedingungen und Produktdetails bleiben vertraulich.

Biosimilars sind für den Einsatz anstelle bestehender, markengeschützter Biologika zur Behandlung einer Reihe von chronischen und oft lebensbedrohlichen Krankheiten vorgesehen. Sie haben das Potenzial, die Kosten zu senken und den Zugang für mehr Patienten zu ermöglichen. Biosimilars weisen eine nachgewiesene analytische und klinische Ähnlichkeit zu ihren jeweiligen Markenreferenzprodukten auf.