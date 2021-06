Immer mehr Regierungen könnten ein Handelsverbot in ihrem jeweiligen Land durchsetzen. In China wird es beispielweise bereits stark beschränkt. Gründe dafür gibt es genügend, allen voran die Unterbindung von Transaktionen durch Drogen- und Waffenhändler von Geldwäsche oder der Bezahlung anderer krimineller Handlungen. Dazu könnten Auftragsmorde genauso gehören wie Erpressungen. Letzteres stand gerade im Mittelpunkt bei der Bezahlung von Lösegeld im Zuge der Erpressung der Colonia-Pipeline an der Ostküste der USA.