der Sommer wird heiß. Draußen und an der Börse. Zumindest heizen steigende Preise den Börsianern ein.

Ab Mai wird üblicherweise die saisonal schwächere Börsenphase eingeläutet. Zwar gab es erste Turbulenzen, aber die mit der Börsenregel „Sell in May“ üblicherweise verbundenen Kursverluste um zehn Prozent blieben an den Aktienmärkten bisher aus. Ganz im Gegenteil: Der DAX glänzte mit neuen All-Time-Highs, die sich immer näher an die 16.000er-Marke heranschieben.

Dennoch treiben die Börsianer auf einmal Sorgen um über eine anziehende Inflation und damit steigende Zinsen in den USA, Asien und Europa. Stark steigende US-Verbraucherpreise, die im April um 4,2 Prozent zulegten - deutlich stärker als im März mit 2,6 Prozent und zugleich der höchste Wert seit 2008 – lösten zeitweise Unruhe am Markt aus.