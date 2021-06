Warum Uranaktien – Warum jetzt? Wie kann ich mich in diesem Sektor positionieren? Warum wurden Uranaktien so lange vernachlässigt? Interview mit dem Experten C. Brüning

SDR: Warum Uranaktien – Warum jetzt?

Die erneute Uran Renaissance, seit ich mich mit Uranaktien beschäftige und das sind Mittlerweile über 20 Jahre, hat sich das Interesse an Uranaktien immer wieder neu entwickelt und zum Aufleben geführt, gleichzeitig haben andere Faktoren, wie das Auf-leben von alternativen Energien oder der Tsunami in Fukushima dann immer zurechtdie Gegenbewegung eingeleitet.

SDR: Welche Faktoren treiben die Renaissance?

Wir haben weltweit über 457 Reaktoren in Betrieb und es sind fast 50 im Bau, diese müssenmit Brennstoff versorgt werden. Zweiter größter Abnehmer ist die Marine in allen Staaten, die über Seestreitkräfte verfügen. Die Schiffe und U-Boote sind atomkraftgetrieben, denn so müssen keine Tankschiffe die Schlachtschiffe, Flugzeugträger etc. auftanken. Eine atomkraft betriebenes Schiff muss nur alle 30 Jahre den Kraftstoff wechseln. Die USA will alle ihre Schiffe und Boote der US-Marine auf Nuklearenergie umstellen und neue Schiffe werdenausschließlich so betrieben werden.

Zweiter Themenbereich ist der Preis, die Nachfrage und die Produktion. Wir haben eine Schieflage im Uranmarkt erreicht. Was meine ich damit? Die mangelnde Nachfrage nach dem Zwischenfall in Fukushima und die damit verbundenen Abschaltungen von Reaktoren in vielen Staaten (nicht nur Japan) hatte für einen solchen Preisverfall gesorgt, das zunächst keine Investments in Exploration getätigt wurden, dann Produktionen zurückgefahren und schließlich ganz eingestellt wurden. Gleichzeitig wurde waffenfähiges Uran umgewandelt und verscherbelt, was übrigens auch zur Abrüstung beigetragen hatte.

In den letzten Jahren hatte der führende Produzent Cameco seine Produktion komplett eingestellt und die Verpflichtungen aus langfristigen Verträgen am Spotmarkt eingekauft,was günstiger war als den Betrieb der Minen aufrecht zu Erhalten.

Die USA hat eine Energiewende eingeleitet und Trump und jetzt Biden setzen auf Atom- energie und wollten und werden eine strategische US-Uranreserve aufbauen, was gerade die Produzenten in den USA beleben wird, dazu später Details.

SDR: Wie hoch ist die Nachfrage/Produktion und wie wird sich diese entwickeln?

Die 457 Reaktoren weltweit haben eine Kapazität von 390 GigaWatt wofür jährlich 79.500t Uranoxid benötigt werden, die aus 67.500t Uran aus Minen und Halden produziert werden. Wir befinden uns jetzt genau am Schnittpunkt der Produktion und Nachfrage, laut World Nuclear Association fällt die Produktion 2023 unter 64.000t und die Nachfrage soll über 65.000t steigen. Genau deshalb wird der Sektor jetzt so interessant für Investoren. Steigt die Nachfrage, steiget der Preis bei gleichbleibender oder fallender Produktion, das Ein-mal-Eins der Wirtschaft.

SDR: Was ist das größte Missverständnis über Uran und Nuklearenergie?

Nuklearenergie ist Grün, klingt wie ein Widerspruch, wenn man da an die Grünen der 70er und 80er Jahre Denkt, die als ein Hauptziel den Atomausstieg hatten.

Laut dem Bericht des Weltklimarates (IPCC) 2018 (Kapitel Energiesysteme) könnte Kernenergie im Kampf gegen den Klimawandel eine entscheidende Rolle spielen. Der IPCC spricht zudem davon, dass bei der Stromgewinnung aus Kernenergie 60-mal geringere CO 2 -Emissionen entstehen als bei Kohlekraftwerken und die Kernenergie CO 2 -technisch sogar die Solarenergie schlage.

„Mit dem neuen Fokus auf niedrige CO2-Emissionen wird Uran jetzt als grüne Energie angesehen, wobei sich Bill Gates durch seinen Besitz und seine Befürwortung von TerraPower für die Kernenergie einsetzt. Kein Unternehmen in den USA ist besser aufgestellt als Energy Fuels, um die zukünftige Uranversorgung für diese unglaubliche Quelle sauberer Laststromversorgung zu gewährleisten.“

Im Bild rechts: Mark S Chalmers, Präsident und CEO, Energy Fuels

SDR: Welche Chancen haben Uraninvestments jetzt?

Ich hatte mir Gedanken gemacht, wie ich mir dem Thema nähere und meine Strategie war es den Markt abzudecken, auf den aussichtsreichsten Produzenten und einen Top-Explorer zu setzen. Als erstes hatte Ich einen ETF )Exchange Traded Fund) gesucht der den Uranmarkt abbildet, ohne Hebel oder Aufgeld.

Der URA ETF (WKN: A143H1) investiert in die weltweit führenden Uran-Produzenten und so kann der Investor den Sektor abbilden. Der ETF beinhaltet 30 Aktien, die Top 10 Holdings sehen Sie hier.

Top Holdings am 25. Juni 21 Net (%) Ticker Name Shares Held Market Value ($) 23,81% KAP LI NAC KAZATOMPROM JSC-GDR 5,722,838 178,838,687.50 23,59% CCO CN CAMECO CORP 8,881,032 177,244,600.86 5,43% NXE CN NEXGEN ENERGY LTD 9,497,999 40,757,637.59 3,63% DML CN DENISON MINES CORP 20,782,880 27,245,694.00 3,13% EFR CN ENERGY FUELS INC 3,823,374 23,536,118.75 2,81% PDN AU PALADIN ENERGY LTD 56,657,256 21,108,939.80 2,55% U CN URANIUM PARTICIP 4,237,296 19,183,589.09 2,55% 034020 KS DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 872,066 19,139,517.16 2,03% 047040 KS DAEWOO ENG & CON 1,987,519 15,262,848.75

Der aussichtsreichste Produzent ist Energy Fuels UUUU/NYSE (WKN: A1W757), hier die Highlights:

Das Unternehmen war und ist der wichtigste US-Produzent, eine Rolle die sie schon sehr bald wiedereinehmen werden

Energy Fuels hat über 700.000 Pfund U3O8 in Reserve und diese wächst

Die strategische US-Energiereserve wird zu großen Teilen von UUUU versorgt werden

USA will keine Einkäufe von Uran von den russischen oder assoziierten Produzenten.

Einziger aktiver Produzent in den USA, der umgehend drei weitere, voll zugelassene Projekte anfahren kann

Die angehende Produktion von Seltenen Erden ist ein Bonus

Als einzige Unternehmen kann Energy Fuels strahlungsverseuchte Böden reinigen,

wofür ein Fond mit mehr als 2 Milliarden USD zur Verfügung steht

Der Explorer/Entwickler mit dem größten Potential ist Blue Sky Uranium BSK/TSXV (WKN: A12GAR):

Diesen Wert verfolge ich schon seit über 6 Jahren und jetzt ist der Durchbruch erreicht.

Blue Sky hat sein Projekt über zehn Jahre erfolgreich entwickelt

Das Projekt wird als aussichtsreichts neues Projekt weltweit erachtet

Argentinien ist ein Bergbauland, das keine Uranproduktion besitzt

Blue Sky besitzt über 65 % der Uranreserven in Argentinien

Es ist nicht ein Projekt, sondern ein Urandistrikt mit sehr vielen aussichtsreichen Targets

Neuer Urandistrikt, dessen Geologie ähnlich Geologie in den Minen von Kazatoprom in Kazakhstan

Ein Katalyst ist die Produktion von Seltenen Erden

Argentinien ist sehr Bergbaufreundlich und das Management hat sehr gute Beziehungen zu Regierungen und den umliegenden Gemeinden

Projekt mit riesigem Potential bei mittlerweile stark vermindertem Risikoprofil

Sehr gute erste Bohrergebnisse am 23. Juni veröffentlicht

Link zur Webseite – ein Blick lohnt sich: www.blueskyuranium.com

Zusammenfassung: Das ultimative Uranportfolio – Die drei wichtigsten Aktien

URA ETF WKN: A143H1,

Energy Fuels WKN: A1W757

und Blue Sky Uranium WKN: A12GAR

Vielen Dank für das Interview