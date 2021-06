KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Neun Jahre nach dem letzten Titelgewinn hat Spanien bei der Fußball-Europameisterschaft wieder das Viertelfinale erreicht. Das Team von Trainer Luis Enrique gewann am Montag in Kopenhagen das Achtelfinalspiel gegen den WM-Zweiten Kroatien mit 5:3 (3:3, 1:1) nach Verlängerung. Alvaro Morata (100.) und Mikel Oyarzabal (10.3) erzielten die entscheidenden Tore.

Vor 22 771 Zuschauern hatte Spaniens Pedri (20.) mit dem neunten Eigentor des laufenden Turniers Kroatien in Führung gebracht. Pablo Sarabia (38.) sorgte für den Ausgleich. Cesar Azpilicueta (57.) und Ferran Torres (77.) schossen den dreimaligen Europameister mit 3:1 in Front, ehe Mislav Orsic (85.) und Mario Pasalic (90.+2) mit ihren Toren Kroatien in die Verlängerung retteten.

Spanien trifft am Freitag (18.00 Uhr) in St. Petersburg auf den Sieger des Achtelfinals zwischen Weltmeister Frankreich und der Schweiz./mkl/DP/men