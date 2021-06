RBC belässt Tesla auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 725 US-Dollar belassen. Er gehe von 195 000 ausgelieferten Fahrzeugen des Elektroautobauers im zweiten Quartal aus, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Zuvor hatte der Experte 177 000 Autos veranschlagt. Die Markterwartungen sähen ein wenig hoch aus, verfügbare Daten deuteten auf einen Konsens von rund 200 000 Auslieferungen hin./men/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 12:53 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2021 / 12:53 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.