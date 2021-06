28.06.2021 / 21:47

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGE RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.



Hannover, 28. Juni 2021. Die TUI AG hat die Aufstockungsemission der Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von knapp 190 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden in neue und/oder bestehende Namensaktien von TUI wandelbar und vollständig fungibel mit den am 16. April 2021 begebenen Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 400 Millionen Euro sein.



TUI beabsichtigt, den Erlös aus der Emission der Neuen Wandelschuldverschreibungen zur Refinanzierung und insbesondere zur weiteren Reduktion von Ziehungen der KfW-Fazilitäten und späteren Rückzahlung dieser Fazilitäten zu verwenden.



Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden mit den gleichen Konditionen (mit Ausnahme des Ausgabepreises) wie die im April begebenen Wandelschuldverschreibungen ausgegeben und werden mit den bestehenden Wandelschuldverschreibungen konsolidiert und bilden mit diesen eine Gesamtemission.



Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden zu einem Preis von 105,857% des Nominalwerts ausgegeben, der im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bestimmt wurde. Damit fließen der TUI gut 200 Millionen Euro zu.



Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, und UniCredit Bank AG agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.



