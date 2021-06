Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Deutsche Boerse Says Atoss Software Replaces Osram in SDAX (PLX AI) – Deutsche Boerse says ATOSS Software enters SDAX, replacing Osram Licht. These changes will become effective on 1 July 2021The next scheduled index review is on 3 September 2021