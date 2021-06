BAI sucht Top-Innovatoren für Finanzdienstleistungen im Jahr 2021

BAI, eine gemeinnützige, unabhängige Organisation, die die am besten umsetzbaren Einblicke der Finanzdienstleistungsbranche bereitstellt, hat heute bekanntgegeben, dass ab heute Bewerbungen für die BAI Global Innovation Awards entgegengenommen werden. Mit den Awards wird die Bedeutung von Innovationen und Transformationen im Bankwesen ausgezeichnet. Mit diesen Awards sollen Innovatoren im Bereich Finanzdienstleistungen mit wegweisenden Produkten und Services, Tätigkeiten und Geschäftsprozessen zur Förderung von Kundenerfahrung, Effizienz und Unternehmensprofitabilität ausgezeichnet werden. Zu den bisherigen Gewinnern zählen u. a. Citi, Citizens Bank, Emirates NBD Bank, Fifth Third Bank, FNB und USAA.

Die BAI Global Innovation Awards stehen Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt offen, darunter Banken, Neobanken, Kreditgenossenschaften und Versicherungen sowie Lösungsanbieter und FinTech-Unternehmen, die den Verbrauchern Finanzdienstleistungen direkt anbieten. Das Programm, das seit fast 10 Jahren besteht, bietet eine ausgezeichnete Plattform, über die Unternehmen ihre Innovationskultur präsentieren und als führend in der Branche anerkannt werden können. Über die Vergabe der Awards wird eine internationale Jury aus Brancheninnovatoren und Influencern entscheiden.