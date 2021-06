Fibocom bringt gemeinsam mit Intel und MediaTek das 5G-Modul FM350 auf den Markt, das neue 5G-Lösungen für den PC ermöglichen wird

Fibocom (Aktienschlüssel:300638), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Lösungen und Kommunikationsmodulen für das IoT (Internet of Things bzw. Internet der Dinge), gab heute die Markteinführung des 5G-Mobilfunkmoduls FM350 in Kooperation mit Intel und MediaTek bekannt. Das FM350 von Fibocom bietet schnelle 5G-Mobilfunk-Konnektivität und damit eine bessere Unterstützung von PC-Plattformen und eine höhere Benutzerfreundlichkeit.

Inspire New 5G Solutions for PC (Photo: Fibocom)

Das Modul FM350 von Fibocom basiert auf der Chipsatz-Plattform MediaTek T700 und unterstützt das 5G NR Sub-6-Band theoretisch mit bis zu 4,67 Gbps im Downlink und 1,25 Gbps im Uplink.

Das 5G-Modul Fibocom FM350 unterstützt die Netzarchitekturen 5G Standalone (SA) und 5G Non-Standalone (NSA); es ist abwärtskompatibel zu den Netzstandards LTE/WCDMA, was die Konfiguration der Endprodukte vereinfacht.

Das Modul FM350 von Fibocom ist ideal für PCs (Notebook, Desktop, Tablet usw.) geeignet und unterstützt die Betriebssysteme Windows, Linux und Chrome. Das Modul im Standard-M.2-Formfaktor verfügt über diverse Schnittstellen, darunter PCIe 3.0, USIM, I2C, Body SAR, MIPI Tuner, abstimmbare Antenne usw. Es erschließt somit das gesamte Potenzial der Mobilfunktechnologie und erfüllt die Anforderungen von Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und Bandbreite. Darüber hinaus verfügt das FM350 über eine integrierte eSIM, die dem Endanwender die Flexibilität bietet, aus unterschiedlichen Mobilfunkanbieterprofilen auszuwählen. Außerdem unterstützt das Modul auch die globalen Navigationssatellitensysteme (GNSS) GPS, GLONASS, BeiDou und Galileo.

Das Modul Fibocom FM350 ist international von regionalen Regulierungsbehörden, wichtigen Mobilfunknetzbetreibern und Branchenverbänden zertifiziert und besitzt die Zulassung von verschiedenen technischen Zertifizierungslabors.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Intel und MediaTek, im Rahmen derer wir 5G-Lösungen einer neuen Generation für den PC entwickeln. Das 5G-Modul FM350 von Fibocom basiert auf dem Chipsatz MediaTek T700. Es ist ein herausragender Schritt bei der Verbreitung von 5G in der PC-Welt und ermöglicht den Nutzern aus aller Welt eine nahtlose Anbindung an die 5G-Netze. Das Modul ist eine hervorragende Ergänzung unserer Produktreihe mit 5G-Mobilfunkmodulen. Es unterstützt die hohe Bandbreite und die sichere PC-Nutzung, die die 5G-Technologie bietet“, so Tiger Ying, CEO von Fibocom.