Shanghai Electric präsentiert sich auf der SNEC 2021 und stellt sein neues Batterie-Management-System (BMS) in den Mittelpunkt Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 29.06.2021, 02:33 | 1 | 0 | 0 29.06.2021, 02:33 | SHANGHAI, 29. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd („Shanghai Electric Guoxuan"), eine Tochtergesellschaft von Shanghai Electric (601727.SS und 02727.HK), hat auf der 15. International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition (SNEC 2021), die kürzlich in Shanghai stattfand, seine Energielösungen vorgestellt, die eine kohlenstoffneutrale Zukunft ermöglichen sollen. Die auf der Expo vorgestellten Lösungen von Shanghai Electric konzentrieren sich auf sechs Hauptbereiche des neuen Energiesektors und zielen darauf ab, ein neues Ökosystem für grüne Energie zu schaffen, das kohlenstofffreie Energie, grüne Wasserstoffproduktion, industrielle Energieeinsparung, umweltfreundlichen Transport, grüne Gebäude und intelligente Energiespeicherung umfasst. Auf der Veranstaltung wurde das Batteriemanagementsystem (BMS) von Shanghai Electric Guoxuan für elektrochemische Energiespeicher mit dem „Megawatt Jadeite Award" für sein innovatives Design ausgezeichnet, das einen der inhärenten Mängel der traditionellen Architektur von Batteriemanagementsystemen behebt. Durch den hierarchischen Aufbau und das Prozessmanagement der Funktionsmodule kann das System den Betriebszustand aller Geräte innerhalb des Energiespeichersystems mit hoher Präzision und Geschwindigkeit verfolgen und steuern. Die optimierte Systemarchitektur ermöglicht es dem System, die Fehlerdynamik in Echtzeit über das Cloud-System zu erfassen und eine Fehleraufzeichnung im Millisekundenbereich zu erreichen. Die Energiespeicherung ist eine Schlüsselkomponente für eine saubere Energiewende, da sie das Potenzial hat, die intermittierenden, unkontrollierbaren und abgelegenen Eigenschaften der erneuerbaren Energiequellen zu überwinden. Der massive Einsatz und das schnelle Wachstum der Infrastruktur für erneuerbare Energien auf der ganzen Welt bedeuten, dass Speichertechnologien, die die Flexibilität der neuen Energieversorgung erhöhen, dringend benötigt werden. Nach Jahren der Entwicklung hat der globale Markt für Energiespeicher begonnen, Gestalt anzunehmen, und es wird erwartet, dass er in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. Im Jahr 2021 sind die Vereinigten Staaten weltweit führend bei der Einführung von Batterien für das Stromnetz und für erneuerbare Energien, da ihr Markt 41 % des weltweiten Einsatzes von Energiespeichern ausmacht. Angetrieben durch die von immer mehr Ländern verfolgte Klimapolitik wird Europa bis 2023 voraussichtlich den zweiten Platz im weltweiten Energiespeichermarkt einnehmen. Im Jahr 2020 erreicht Chinas installierte Kapazität an Energiespeichern 35,6 GW, was 18,6 % der weltweiten Gesamtmenge ausmacht. Seite 2 ► Seite 1 von 2





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer