Valbiotis kündigt Durchführung klinischer Studie zur Wirkungsweise von TOTUM-63 durch INAF1 an der Universität Laval in Quebec City in Kooperation mit Nestlé Health Science an

Diese Studie, die von Valbiotis gemeinsam mit den Experten von INAF und Nestlé Health Science im Rahmen der globalen strategischen Partnerschaft konzipiert wurde, umfasst 20 freiwillige Probanden und untersucht den Wirkmechanismus von TOTUM-63 am Menschen. Sie wird zusätzliche Daten liefern, um die wissenschaftliche Kommunikation zu stärken und die Kommerzialisierung von TOTUM-63 voranzutreiben. Sie soll im 4. Quartal 2021 beginnen und wird unter der wissenschaftlichen Leitung von André MARETTE, Professor an der medizinischen Fakultät der Universität Laval und Forscher am INAF, durchgeführt.

Murielle CAZAUBIEL, Chief Medical, Regulatory and Industrial Affairs Officer bei Valbiotis, Mitglied des Board of Directors, dazu: „Diese sehr ehrgeizige Studie wird die Wirkungsweise von TOTUM-63, einem Multitarget-Wirkstoff, beim Menschen untersuchen. Sie ist das Ergebnis einer hochgradig positiven Kooperation mit Experten von INAF und Nestlé Health Science, denen wir für ihr Engagement in diesem Prozess danken möchten. Das INAF ist ein wichtiger Akteur auf dem Gebiet der Ernährungs- und Stoffwechselwissenschaften in Nordamerika, insbesondere in Kanada, einem Land, das bei der Regulierung von natürlichen Gesundheitsprodukten eine Vorreiterrolle spielt. Diese Zusammenarbeit ist ein unbestreitbarer Vorteil für den Abschluss der Entwicklung von TOTUM-63 im Rahmen der globalen strategischen Partnerschaft mit Nestlé Health Science. Und diese Angliederung an das kanadische wissenschaftliche Ökosystem spiegelt unser Engagement für die Entwicklung von F&E-Aktivitäten in Nordamerika wider, dem Epizentrum der globalen Forschung und einem führenden kommerziellen Markt auf dem Gebiet der Stoffwechselkrankheiten.“

Die klinische Studie zur Wirkungsweise von TOTUM-63 wird die wichtigsten Wirkungshypothesen, die sich aus der präklinischen Arbeit ergeben, am Menschen untersuchen. Sie schließt 20 übergewichtige oder fettleibige Freiwillige mit entsprechenden Stoffwechselanomalien ein. Mit einer Vielzahl wissenschaftlicher Ziele wird das Protokoll die Wirkung einer achtwöchigen Verabreichung von TOTUM-63 auf zahlreiche mechanistische Parameter, die an der Pathophysiologie von Prädiabetes und Typ-2-Diabetes beteiligt sind, durch eingehende physiologische Untersuchungen bewerten: insbesondere die intestinale Absorption von Nährstoffen, Metabolomik, Entzündung, Zusammensetzung der intestinalen Mikrobiota sowie gastrointestinale Hormone (Inkretine, einschließlich GLP-1).