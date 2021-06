ZTE führt die dritte Generation des 5G Indoor CPE MC8020 ein

Verdoppelung der Zugriffsgeschwindigkeit mit dualer 5G-Netzwerkkonvergenz

SHENZHEN, China, 29. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein großer internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, hat auf dem Mobile World Congress 2021 sein 5G Indoor CPE MC8020 der dritten Generation vorgestellt.

ZTE hat bereits 2018 einen der ersten 5G-Router der Welt vorgestellt, den ZTE 5G Indoor CPE MC801. Das 5G Indoor CPE MC801A der zweiten Generation wurde 2019 auf den Markt gebracht und mit dem renommierten iF Design Award ausgezeichnet. Derzeit ist das 5G Indoor CPE MC801A in mehr als 30 Ländern in Europa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten verfügbar.