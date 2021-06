Während Frankfurt eher Gutverdiener aus der Finanzindustrie anzieht, erfolgt der Zuzug nach Berlin vor allem an die Universitäten und in den boomenden Technologiesektor, wobei der Saldo aus Großbritannien aktuell bei 1.500 bis 2.000 Personen jährlich liegt.

„Berlin ist schon länger ein Magnet sowohl für etablierte Technologieunternehmen als auch für Startups und bietet darüber hinaus auch die städtischen Räume, um weiter wachsen zu können", sagt Rainer Schorr. Zu den wichtigsten Kriterien für einen erfolgreichen Technologiestandort zählen das Geschäftsumfeld sowie Investoren, Innovationen, allgemeine Bedingungen für Startups, das Tech-Umfeld selbst mit Ressourcen wie Risikokapital und Fachkräfte, die technische Infrastruktur, die Attraktivität der Stadt und nicht zuletzt die Immobilienpreise und -verfügbarkeit.

Weil die deutsche Hauptstadt bei vergleichsweise günstigen Mieten auch in den Kategorien Luft- und Lebensqualität überzeugen kann, hat der Makler Savills Berlin in seinem kürzlich veröffentlichten Spotlight "Tech Cities" unter den Top 12 der Tech-Lifestyle-Städte weltweit gelistet. Sonst haben das in Europa nur Amsterdam, Barcelona, Dublin, Kopenhagen und Stockholm geschafft.

Das zieht entsprechende Talente an, wie eine sehr lebendige Gründerszene beweist – aber auch Investoren. Die neu gedachte "Siemensstadt 2.0" oder "The Urban Tech Republic" sind nur zwei Beispiele wie der Immobilienmarkt auf das Investoren-Interesse reagiert. Laut Savills will und kann sich Berlin zum neuen Tech- und Businesszentrum in Europa entwickeln. Hier könnte Brexit der deutschen Hauptstadt in die Hände spielen. Denn London, als konkurrierender europäischer Tech-Hub, werde durch den Brexit voraussichtlich an Beliebtheit einbüßen, prognostiziert Savills.

