KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zum Impfen von Kindern:

"Wenn bis Herbst nicht in jedem Klassenraum in Deutschland ein Luftfilter ist, was haben wir dann eigentlich gelernt? Wo sind die Hygienekonzepte? Auch der Stiko würde es gut anstehen, regelmäßig über den Stand der Dinge zu informieren. Es braucht dringend eine neue Risikoabwägung. Und Informationen über den Stand von wissenschaftlichen Untersuchungen, die Erfahrungen in anderen Ländern etwa. Die Jugend kam in der Pandemie zu kurz. Viel zu kurz. Egal, ob in der ersten, zweiten oder dritten Welle. Sollte es eine vierte geben - Kinder und Jugendliche dürfen nicht erneut die Verlierer sein."/be/DP/men