DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Ausbreitung Delta-Variante/Fußball-EM:

"Wenn auf den Fußball- nahtlos ein Coronasommer folgt und die Europameisterschaft dazu etwas beigetragen hat, kann das nicht einmal im Sinne der ansonsten recht schmerzfreien Uefa sein. Sie könnte daran etwas ändern, in dem sie die Zuschauerzahl drastisch nach unten korrigiert. Epidemiologen empfehlen, nur jeden fünften Platz im Stadion zu besetzen, in Wembley wären das immerhin noch 18.000 Zuschauer. Oder sie könnte die Spiele gleich an einen anderen Ort verlegen, der weniger stark von der Delta-Variante betroffen ist. Die Spiele in Wembley sind unnötig, niemand braucht diesen riskanten Unsinn. Also sagt sie ab!"/be/DP/jha