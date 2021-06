Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Strompreis im Großhandel ist auf Rekordjagd: Am Terminmarkt der Energiebörse EEX kostet eine Megawattstunde (MWh) Strom, die im kommenden Jahr geliefert werden soll, derzeit knapp 70 Euro. So hoch war der Großhandelspreis, der Grundlage für viele Verträge der Industriekunden ist, seit zwölf Jahren nicht mehr, berichtet das "Handelsblatt".Im März 2020, zu Beginn der Pandemie, kostete eine MWh noch 35 Euro. Getrieben wird der Preis vom ebenfalls steilen Anstieg des CO2-Preises. Eine Trendwende ist deshalb nicht in Sicht. "Für viele Unternehmen, vor allem Mittelständler, ist das ein Schock", sagte Wolfgang Hahn, Geschäftsführer der ECG Energie Consulting GmbH, die Unternehmen Energieverträge vermittelt."Die Strompreise werden für viele Unternehmen zunehmend zur Belastung." Energiepolitiker fordern schon eine Entlastung für die Industrie. "Stromkosten sind ein wichtiger Standortfaktor", sagte FDP-Fraktionsvize Michael Theurer dem "Handelsblatt". Er forderte bei Abgaben und Umlagen gegenzusteuern: "Über die Hälfte der Strompreise machen staatliche Kostenbestandteile aus."