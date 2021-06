Charles Taylor ernennt John Pickersgill zum Group Chief Commercial Officer

Charles Taylor, der führende Anbieter von Serviceleistungen und Technologielösungen für den globalen Versicherungsmarkt, gibt die Ernennung von John Pickersgill zum Group Chief Commercial Officer mit Wirkung zum 28. Juni bekannt. Vor seiner Tätigkeit für Charles Taylor war John Pickersgill bei AXA XL, wo er zuletzt die Position Head of Global Client Management bekleidete und davor als Chief Commercial Officer für AXA Corporate Solutions zuständig war. In seiner neuen Rolle bei Charles Taylor und als Mitglied des Executive Committee wird er für die Leitung der globalen Geschäftstätigkeit des Unternehmens, darunter Kundenengagement, Geschäftsentwicklung und Marketing, verantwortlich zeichnen.

John Pickersgill erklärte: „Ich bin begeistert, nun in das Unternehmen Charles Taylor eintreten zu dürfen, und freue mich bereits auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um das Wachstum der Gruppe und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit voranzutreiben. Charles Taylor hat einen wohlverdienten Ruf als Unternehmen, das die Kundenerwartungen noch übertrifft. Auf dieser Grundlage werden wir unsere Kundenbeziehungen mit Unterstützung einer einheitlichen globalen kommerziellen Funktion weiterentwickeln.“

Über John Pickersgill

John Pickersgill ist ein Veteran der Versicherungsbranche mit einer mehr als 25-jährigen Erfahrung in führenden und internationalen Rollen und auch früheren führenden globalen Vertriebs- und Marketingpositionen. Er zeichnete für das Versicherungsgeschäft, die Ansprüche der Versicherungsnehmer und Kundenserviceteams verantwortlich.

Über Charles Taylor

Charles Taylor bietet Versicherungsleistungen, Lösungen für die Ansprüche von Versicherungsnehmern sowie Technologieplattformen für alle Parteien auf dem gesamten globalen Versicherungsmarkt. Seine fachliche Expertise, technologischen Tools und die Bandbreite der Lösungen versetzt seine Kunden in die Lage, andere durch ihre Leistung zu übertreffen, indem sie selbst die komplexesten Zusammenhänge und Herausforderungen in jeder Phase und für jeden Aspekt des Versicherungslebenszyklus und Betriebsmodells bewältigen.

Charles Taylor beschäftigt rund 3.100 Mitarbeiter an mehr als 120 Standorten in 30 Ländern in Europa, Amerika, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Das Unternehmen verdient sich das Vertrauen einer breit diversifizierten, internationalen Blue-Chip-Kundenbasis, die sowohl nationale als auch internationale Versicherungsunternehmen, Gegenseitigkeitsversicherer, gemeinsam Versicherte, Managing General Agents (MGA), Lloyd's Syndikate und Rückversicherer sowie Broker, Händler und Betriebsversicherte umfasst.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210628005889/de/