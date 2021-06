Loop Energy passiert Marke von 75.000 Betriebskilometern mit seiner Brennstoffzellen-betriebenen Stadtbusflotte in Nanjing, China

Wenige Tage vor seinem Investor Day meldet Loop Energy (TSX: LPEN), ein Entwickler und Hersteller von Lösungen auf der Basis von Wasserstoff-Brennstoffzellen, dass die Pilot-Stadtbusflotte der Skywell New Energy Vehicles Group (Skywell) in Nanjing, China, seit nunmehr 45 Tagen voll einsatzbereit ist und insgesamt bereits 75.000 Kilometer zurückgelegt hat. Weitere Einzelheiten über den Flotteneinsatz und andere Geschäftserfolge des Unternehmens wird die Loop-Unternehmensführung im Rahmen des Investorentages am Dienstag, 29. Juni um 10.00 Uhr PDT (13.00 Uhr EDT) bekannt geben.

Loop Energy records over 75,000 kilometers of operation for fuel cell municipal bus fleet of Skywell New Energy Vehicles Group in Nanjing, China (Photo: Business Wire)

Bereits im April machte Loop Energy die Ausführung einer Bestellung von zehn Einheiten seiner proprietären eFlow-Brennstoffzellenmodule von Beijing IN-Power zur Integration durch Skywell publik. Damit ist der zweite Meilenstein einer Vereinbarung zwischen der Lishui Economic Development Zone in Nanjing und Beijing IN-Power, des chinesischen Jointventure-Partner von Loop Energy und Zulieferers der Brennstoffzellenmotoren, erreicht.

„Auf dem Weg zum breiten kommerziellen Einsatz von Brennstoffzellenfahrzeugen in China zeigen diese beeindruckenden Ergebnisse die Expertise von Skywell, die Produktreife von Loop und die zunehmende Akzeptanz der Brennstoffzellentechnologie auf dem Markt“, so Ben Nyland, President und Chief Executive Officer bei Loop Energy. „Wir sind sehr erfreut über die starken Ergebnisse unserer eFlow-Technologie auf der Straße, die Loops einzigartiges Wertversprechen von größerer Kraftstoffeffizienz, höherer Leistung und größerer Reichweite untermauert.“

„Dieser Pilotflotteneinsatz ist hervorragend gelaufen und schafft die Voraussetzungen für einen weiteren Erfolg der Partnerschaft zwischen Loop Energy und IN-Power. Wir werden unsere Zusammenarbeit mit Skywell fortsetzen, um den Brennstoffzellenmarkt in China weiterzuentwickeln“, berichtet John Zhang, Gründer und President von IN-Power.

„Die Loop-Brennstoffzellensysteme funktionieren sehr gut, und wir sind von der Produktqualität beeindruckt“, so Frau Zou Ran (Joanna), Director of External Affairs and Brand, Skywell New Energy Vehicles Group. „Der Support durch die Teams von IN-Power und Loop war maßgeblich für die schnelle Inbetriebnahme dieser Pilotflotte, die einen wichtigen Schritt in Richtung des Ziels bedeutet, ähnliche Brennstoffzellenlösungen für eine umfangreiche Palette unserer Spezial- und Nutzfahrzeuge zu implementieren.“