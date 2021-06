CALIDA GROUP treibt Fokussierung auf Kerngeschäft Unterwäsche und Lingerie voran - Verkauf der MILLET MOUNTAIN GROUP beabsichtigt

Die CALIDA GROUP will die eingeleitete strategische Fokussierung (Verkauf der Marken Eider und Oxbow) konsequent fortführen und sich mit einem geschärften Markenportfolio auf das Kerngeschäft Unterwäsche und Lingerie konzentrieren. Die jüngste Geschäftsentwicklung hat erneut verdeutlicht, dass durch die Konzentration der Geschäftsaktivitäten auf die sehr erfolgreichen Bereiche Unterwäsche und Lingerie sowie LAFUMA MOBILIER die Profitabilität und die Positionierung der Gruppe gestärkt werden können.

Der Verwaltungsrat der CALIDA GROUP hat zusammen mit dem Management im Rahmen des Strategie-Review beschlossen, die Division MILLET MOUNTAIN GROUP (Umsatz 2020: EUR 78.2 Mio.) mit den Marken MILLET und LAFUMA zu verkaufen. Als französischer Pionier in Bezug auf Ausrüstung für Bergsportler ist die MILLET MOUNTAIN GROUP mit seinen beiden Marken MILLET und LAFUMA eine feste Größe in der Outdoor-Landschaft und bietet ein umfassendes Sortiment an High-End-Produkten, darunter Bekleidung, Schuhe und Rucksäcke, an. Die CALIDA GROUP hat ihr Outdoorgeschäft in den letzten Jahren im anspruchsvollen Marktumfeld kontinuierlich weiterentwickelt, so dass die MILLET MOUNTIAN GROUP heute gut positioniert und für die Zukunft gerüstet ist. Es ist geplant, den Verkaufserlös für Investitionen in die bestehenden Kernmarken und für Zukäufe im Kernsegment Unterwäsche und Lingerie zu nutzen, um dessen Wachstum weiter zu forcieren. Gleichzeitig sollen die Online-Aktivitäten weiter ausgebaut werden.