Corestate-Tochter STAM Europe erwirbt in Paris zwei Wohngebäude für seinen OPERA-Fonds

Paris, 29. Juni 2021 - STAM Europe, eine Tochtergesellschaft der CORESTATE Capital Group, hat für ihren Wohnimmobilienfonds Opera zwei Wohngebäude von Friedland Investissements im 3. und 17. Arrondissement von Paris erworben. Das Portfolio hat eine Gesamtfläche von 1.800 m² und besteht aus einem sechsstöckigen Gebäude im Haussmann-Stil und einem gemischt genutzten Wohngebäude mit zwei Einzelhandelseinheiten im Erdgeschoss.

"Die beiden Objekte ergänzen das bestehende Wohnportfolio des Opera-Fonds sehr gut, da sie für eine Diversifizierung in Bezug auf Wohnungsgröße und Lage sorgen. Dadurch können wir nun verschiedene Wohnungsmärkte in der Hauptstadt abdecken", erklärt Alexandra Vaquin, Head of Acquisitions bei STAM Europe, und ergänzt: "Wir sind auf dem Pariser Wohnungsmarkt sehr aktiv und fokussieren uns sowohl auf Assets mit gesicherten Erträgen als auch auf Gebäude, die durch Restrukturierungs- oder Renovierungsarbeiten und die Neuvermietung leerstehender Wohnungen Wertschöpfungsmöglichkeiten bieten."

Der im Dezember 2018 aufgelegte und von STAM France IM verwaltete Opera-Fonds befindet sich noch in der Investitionsphase und verfügt über ein Restinvestitionsvolumen von rund 380 Mio. €. Der OPERA Fonds ist auf langfristige Core-/Core+ Immobilien ausgerichtet und investiert in Mehrfamilien-Wohnanlagen hauptsächlich in Paris sowie seinen attraktiven Vororten. Das Produkt zielt auf Immobilien ab, die gesicherte Mieteinnahmen und/oder Möglichkeiten zur Wertsteigerung durch Sanierungsprogramme, den Bau neuer Vermietungsflächen, die Umstrukturierung alter Gewerbeflächen, die Aufteilung größerer Bestandswohnungen und die Vermietung leerstehender Wohnungen bieten.