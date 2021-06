Axiata und Mavenir realisieren mit TIP Evenstar 4G Radio den ersten kommerziellen Live-Einsatz von Open vRAN

Der Einsatz erfolgte in drei Gebieten (Sri Lanka, Malaysia und Indonesien), in denen Axiata in verschiedenen Szenarien einige Standorte der bestehenden etablierten Anbieter ausgewählt und durch die MAVair Open-vRAN-Lösung von Mavenir ersetzt hat. Die Standorte sind mit einem nicht-idealen Backhaul (Mikrowellenverbindungen) und speziell in einigen Fällen mit einer Satellitenverbindung verbunden, was weltweit eine Premiere bei Open-vRAN-Lösungen darstellt.

Die MAVair-Familie umfasst den flexiblen Open RAN-Ansatz, bei dem die weiterentwickelte RAN-Architektur, die mit Cloud-nativen Virtualisierungstechniken entwickelt wurde, das RAN in die Lage versetzt, sich je nach Nutzung und Abdeckung flexibel anzupassen - unter Einsatz virtualisierter, disaggregierter Netzwerkkomponenten mit offenen Standardschnittstellen, die alle aktuellen Netzwerkfunktionen bieten und gleichzeitig bei Bedarf spezifische Anpassungen und Innovationen ermöglichen.

Die Integration in die bestehende Versorgung und die erzielten Leistungen in Bezug auf die Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) sind so ausgelegt, dass die Endnutzer eine nahtlose Servicekontinuität und in einigen Fällen ein durchgängig verbessertes mobiles Breitbanderlebnis erleben, einschließlich der Sprachdienste der nächsten Generation. Das MAVair Open vRAN kann in jeder Art von Umgebung eingesetzt werden, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Es verfügt über eine sehr flexible Architektur und passt sich zudem an die bestehende Umgebung an und bietet eine ideale Lösung für neue Anwendungen wie beispielsweise Radio Intelligent Controller zur Kapazitätserhöhung und Optimierung der Funk- und Softwareressourcen.