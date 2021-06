Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Meltwater Board Member Langaker Buys 100,000 Shares (PLX AI) – Meltwater board member Erik Langaker buys 100,000 shares through Vestland Invest AS, a company he controls. After this transaction Vestland Invest AS holds 300,000 shares in Meltwater