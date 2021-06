Den letzten markanten Höhepunkt markierte Palladium bei 3.018 US-Dollar Anfang Mai und übertraf somit die Rekorde aus dem Jahr 2020 bei 2.880 US-Dollar. Anschließend setzte eine nicht unerwartete Konsolidierung ein. Das letzte Tief lag Mitte dieses Monats bei etwa 2.461 US-Dollar, war jedoch ein Ergebnis der kurzzeitigen Verunsicherung durch die US-Notenbank Fed. Seitdem konnten Käufer den Preis aber wieder merklich ansteigen lassen, im gestrigen Handel wurde sogar der Wert von 2.700 US-Dollar erreicht. Der übergeordnete Abwärtstrend besteht aber noch immer, für ein reguläres Kaufsignal müsste dieser aber überwunden werden.

Pullback wird kommen

Auf Sicht der nächsten Tage sind weitere Zugewinne in den Bereich zwischen 2.726 und 2.756 US-Dollar durchaus plausibel, spätestens von da an dürfte sich aber kurzzeitige Schwäche breitmachen. Für ein neuerliches Kaufsignal müsste jedoch erst das Niveau von mindestens 2.750 US-Dollar per Wochenschlusskurs überwunden werden, sodass Aufwärtspotenzial zurück an die Junihochs bei 2.872 US-Dollar freigesetzt werden kann. Auf jeden Fall sollten investierte Anleger jetzt nicht vergessen, ihre Stopps merklich nachzuziehen, hier könnte ein Niveau um 2.640 US-Dollar sinnvoll sein.