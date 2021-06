1.000 neue Pflegeplätze für Deutschland - Cureus startet im 2. Quartal Bau von rd. 810 Einheiten und stellt 260 weitere Einheiten fertig

- Von April bis Juni 2021 starteten 8 Bauprojekte in verschiedenen Bundesländern

- Es entstehen: 498 vollstationäre Pflegeplätze, 196 Service-Wohnungen, 89 Tagespflegeplätze, 20 Plätze in ambulant betreuten Wohngruppen, 10 Plätze für außerklinische Intensivpflege

- Verschiedene Betreiber als langfristige Pächter mit an Bord

- Zusätzlich Fertigstellung von rd. 260 Wohn- und Pflegeplätzen im April 2021 in Gotha und Schwerin

- Neubau eines eigenen Bürostandortes in Marl

- Alle Projekte dienen dem organischen Wachstum von Cureus und verbleiben im eigenen Bestand

Hamburg, 29. Juni 2021. Die Cureus GmbH startete allein im zweiten Quartal 2021 acht neue Bauprojekte in verschiedenen Regionen Deutschlands auf zuvor bereits gesicherten Grundstücken. In Summe ist das der Start für die Entstehung weiterer 813 Pflege- und Service-Wohneinheiten, die sich auf 498 vollstationäre Pflegeplätze, 196 Service-Wohnungen, 89 Tagespflegeplätze, 20 Plätze in ambulant betreuten Wohngruppen und zehn Plätze für außerklinische Intensivpflege aufteilen. Cureus unterstreicht damit im zweiten Quartal 2021 ganz klar ihren angestrebten Wachstumskurs zum Ausbau des Bestandsportfolios, denn alle Projekte sollen nach Fertigstellung im Unternehmen verbleiben und zusammen mit den Betreiberpartnern Schönes Leben Gruppe, Mediko und Insanto langfristig bewirtschaftet werden.