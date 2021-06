Die Zahl der Dieselklagen ist weiterhin sehr hoch, deshalb sollen die Verfahren künftig beschleunigt werden.

Der Dieselskandal beschäftigt auch sechs Jahre nach seinem Bekanntwerden noch immer in hohem Maße die Gerichte. Laut einer Umfrage des Deutschen Richterbunds (DRB) bei den 24 deutschen Oberlandesgerichten wurden im Jahr 2020 rund 30.000 neue Fälle im Abgasskandal verhandelt. Um diese Verfahren zu beschleunigen, fordern die Minister der Länder jetzt eine schnellere Klärung einiger Grundsatzfragen. Ein neues Verfahren soll dabei helfen.

Die Oberlandesgerichte haben sich im letzten Jahr mit rund 30.000 Zivilklagen von Dieselkäufern auseinandergesetzt. Das Rekordniveau mit rund 40.000 Fällen im Jahr 2019 wurde damit zwar nicht erreicht, doch die Zahl ist fast dreimal so hoch wie 2018, als rund 10.000 Dieselfälle verhandelt wurden. Aktuell steigt die Zahl der Fälle wegen illegaler Abgasmanipulationen erneut an, obwohl der Bundesgerichtshof (BGH) bereits ein Grundsatzurteil gesprochen hat, demzufolge betrogene VW-Kunden wegen sittenwidriger Schädigung Anspruch auf Schadenersatz haben.

Vorabentscheidungen sollen Diesel-Verfahren beschleunigen

Die Masse an Klagen, die sich derzeit gegen Daimler, VW und BMW richten, bringen manche Gerichte an ihre Belastungsgrenze. Deshalb wurde auf der diesjährigen Konferenz der Justizminister (JuMiKo) am 16. Juni geprüft, ob die Möglichkeit eines Vorabentscheidungsverfahrens durch den Bundesgerichtshof (BGH) besteht.

Im gemeinsamen Beschluss der Konferenz heißt es dazu: „Die Justizministerinnen und Justizminister sprechen sich im Rahmen der Umsetzung der Verbandsklagerichtlinie dafür aus, ein Vorlageverfahren zum Bundesgerichtshof im Zivilprozessrecht oder vergleichbare Maßnahmen zu prüfen, wodurch die Instanzgerichte eine – vergleichsweise zügige – höchstrichterliche `Vorabentscheidung´ über grundsätzliche Rechtsfragen mit Bedeutung für eine Vielzahl von Einzelfällen herbeiführen könnten.“ Eine Arbeitsgruppe soll die Einführung eines Vorabentscheidungsverfahrens beim Bundesgerichtshof oder andere verfahrensrechtliche Lösungen prüfen und konkrete Vorschläge ausarbeiten.

Abgasskandal: BGH soll Grundsatzfragen klären

Die Gerichte in den Eingangsinstanzen sollen die Möglichkeit bekommen, den Bundesgerichtshof zu grundsätzlichen Rechtsfragen anzurufen, die eine Vielzahl ähnlicher Fälle betreffen. Bis die entsprechende Entscheidung aus Karlsruhe vorliegt, soll der Zivilprozess ruhen. Die Vorlage wird veröffentlicht, damit andere Gerichte sich nicht mit derselben Rechtsfrage befassen müssen.

Peter Biesenbach (CDU), Justizminister von Nordrhein-Westfalen und diesjähriger Vorsitzender der JuMiKo, hat sich gegenüber der FAZ zu dieser Neuerung geäußert: „Die schnelle höchstrichterliche Klärung von Grundsatzfragen ist in einem Rechtsstaat von besonderer Bedeutung“. Vor allem in Massenklagen würden die Fälle bislang häufig unterschiedlich entschieden. Bis zur Klärung durch den Bundesgerichtshof schwebe daher ein Damoklesschwert über den streitenden Parteien, so Biesenbach.

Bei VW sind seit der ersten Klage im Herbst 2015 bis zum Grundsatzurteil über viereinhalb Jahre vergangen. Drohte der Volkswagen AG eine Niederlage, wurden den Klägern Vergleiche angeboten. Die beklagten Autohersteller hätten in Massenklagen versucht, Entscheidungen aus Karlsruhe durch „taktische Spitzfindigkeiten“ zu vermeiden, kritisiert Biesenbach das Lavieren der Autohersteller. Vorabentscheidungsverfahren würden dieses Vorgehen beenden und hätten den Vorteil „schneller Klärung, einheitlicher Rechtsprechung und Rechtsfortbildung“.

Klagen gegen Daimler nehmen zu

Sven Rebehn, der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds, stellt eine Zunahme von Klageeingängen gegen Daimler fest. Allein beim Oberlandesgericht München hätten die Daimler-Verfahren nach dem ersten Jahresdrittel 2021 bereits das Niveau des Gesamtjahres 2020 erreicht. In Stuttgart habe sich die Zahl mit aktuell 1500 Daimler-Fällen in den ersten vier Monaten 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast verdreifacht. Doch auch die Fälle, in denen es um mögliche Manipulationen neuerer VW-Dieselmotoren geht, nähmen stark zu. Bei VW-Gebrauchtwagen geht es in den Klagen um die Softwareupdates, durch die die Abgasmanipulationen nicht beseitigt werden konnten.

