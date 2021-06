Cannovum AG steigt mit Eigenmarke in den Cannabis-Vollextrakt-Markt ein

Pflanzliche Arzneimittel entfalten erst durch das Zusammenspiel aller pflanzlichen Stoffe, dem sogenannten Entourage-Effekt, ihre komplette Wirkung. Dieser wichtige Wirkmechanismus bleibt in Cannabis-Extrakten, die aus dem vollen Spektrum der Pflanze gewonnen werden, erhalten.

Cannabis-Extrakte nehmen europaweit einen immer größeren Stellenwert auf dem Markt ein. In Deutschland zeichnet sich ein stetiges Wachstum über die letzten drei Jahre ab, der Apothekeneinkauf von Extrakten stieg von 4,8 Litern in 2017 auf über 1.300 Liter in 2020. In der ersten Hälfte des letzten Jahres allein ist ein Wachstum des Einkaufsvolumens von 63% zu verzeichnen.

"Wir wollen Patienten in Deutschland und Europa mit medizinischem Cannabis versorgen. Vollspektrum-Extrakte spielen dabei eine wichtige Rolle, weil sie durch ihren Wirkmechanismus und die einfache orale Einnahme eine weitere Therapiemöglichkeit bieten. Damit können wir das volle Therapiespektrum abbilden und erreichen einen großen Patientenkreis," sagt Pia Marten, CEO der Cannovum AG.

Die Aufnahme von Cannabis-Vollextrakten in das Produktportfolio ist ein wichtiger Schritt, um cannabisbasierte Therapien flächendeckend möglich zu machen. Cannovum unterstützt Ärzte und Apotheker bei der Versorgung von Patienten durch ein vollständiges Medizinalcannabis-Portfolio. Jeder Patient verdient die beste Therapie und Ärzte benötigen die Möglichkeit, für ihre Patienten eine individuelle Therapie zusammenstellen zu können.

Kontakt:

Linda Rasch, IR & PR, Cannovum AG

Telefon +49 30 3982 163 62, linda.rasch@cannovum.com

Die Cannovum AG ist das erste deutsche börsengelistete Medizinalcannabis-Unternehmen. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabisbasierten Therapien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cannovum.de

