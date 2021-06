Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

SDAX Hypoport überzeugt „easycredit“ und setzt so weiteren Fuss in Genossenschaftssektor Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365) wächst auch im Corona-Umfeld. Während man in 2020 den Umsatz noch deutlich um 15% auf 388 Mio EUR steigern konnte – mit einem um 10 % gestiegenen EBIT der Gruppe in Höhe von 36 Mio EUR (EBITDA 64 Mio EUR, plus 22 …