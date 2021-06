Richtig abgestraft werden heute Relay Medical-Aktionäre. Schließlich geht die Aktie rund vier Prozent in den Keller. Auf 0,15 EUR verbilligen sich damit nun die Anteilsscheine. Sind jetzt die Bären am Zug oder geht es bald wieder aufwärts?

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Denn Relay Medical rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Aktuell errechnet sich nur noch ein Abstand von rund vier Prozent zum 4-Wochen-Tief. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 0,15 EUR. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Anleger, die von den Zukunftsaussichten von Relay Medical überzeugt sind, haben nun noch einmal die Chance zum günstigen Nachkauf. Denn die Aktie ist heute mit einem ordentlichen Rabatt zu haben. Wer eh skeptisch ist, der erfährt heute Bestätigung.

Fazit: Relay Medical kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.