GEA unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des Kälte-Contracting-Geschäfts in Spanien und Italien



Düsseldorf, 29. Juni 2021 - GEA hat gestern eine Vereinbarung über den Verkauf seiner Kälte-Contracting-Aktivitäten in Spanien und Italien an das französische Familienunternehmen Clauger unterzeichnet, einem Spezialisten für industrielle Kälte- und Klimasysteme. Die Transaktion erfolgt im Rahmen der Portfolio-Optimierungsstrategie von GEA. Ziel ist es, ausgewählte Geschäftsbereiche mit vergleichsweise geringen Margen zu veräußern. Über die finanziellen Details des Verkaufs, der noch unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen steht, haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion wird im Herbst 2021 erwartet.

Die beiden Gesellschaften, die Teil der Transaktion sind, sind die GEA Refrigeration Italy S.p.A. mit Sitz in Castel Maggiore (bei Bologna), Italien, sowie die GEA Refrigeration Ibérica S.A. mit Sitz in Alcobendas (bei Madrid), Spanien. Beide Unternehmen bieten maßgeschneiderte Kältelösungen für Industriekunden an. Zusammen erwirtschafteten die Unternehmen im Jahr 2020 mit ca. 270 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 70 Mio. EUR. Sie haben eine starke Marktposition und sind mit ihrem Angebot gut aufgestellt. Allerdings erreichen sie nicht dauerhaft die Margenziele, die sich GEA für diese Art von Geschäft gesetzt hat. Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf das Geschäft der GEA mit dem Verkauf von Kompressoren in den beiden Ländern, die ihre strategische Bedeutung behalten und von GEA weitergeführt werden.



"Wir freuen uns, mit dem Familienkonzern Clauger einen soliden Käufer gefunden zu haben", kommentiert Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA Group AG. "Wir sind überzeugt, dass sich beide Unternehmen in den Händen von Clauger weiter entwickeln können. GEA wird sich nun auf den Verkauf von Kompressoren und zugehöriger Ausrüstung an entsprechende Systemintegratoren und Contracting-Unternehmen in Spanien und Italien konzentrieren."