iptiQ von Swiss Re und ImmoScout24 lancieren digitale Mietausfallversicherung



29.06.2021 / 09:00



Mietausfallversicherung zum ersten Mal direkt in das digitale Ökosystem des führenden Immobilienmarktplatzes in Deutschland integriert

65% der privaten Vermieterinnen und Vermieter waren schon mit unregelmässigen, unvollständigen oder ausbleibenden Mietzahlungen konfrontiert

Mietausfallversicherung bietet privaten Vermieterinnen und Vermietern Schutz vor Mietausfällen bei neu abgeschlossenen Mietverhältnissen Zürich, 29. Juni 2021 - Rund zwei Drittel der privaten Vermieterinnen und Vermieter haben bereits Erfahrungen mit unregelmässigen, unvollständigen oder ausbleibenden Mietzahlungen gemacht[1], 90% von ihnen haben jedoch keine Mietausfallversicherung[2]. Daher lancieren iptiQ von Swiss Re und ImmoScout24 eine Mietausfallversicherung, die sich nahtlos in das digitale Ökosystem der führenden Online-Plattform für Immobilien in Deutschland integriert. Mit wenigen Klicks sichert diese finanziellen Unsicherheiten neuer Mietverhältnisse für private Vermieterinnen und Vermieter ab. iptiQ von Swiss Re ist ein White-Label-Anbieter von Sach- und Unfall- sowie Leben- und Krankenversicherungen. Das einzigartige B2B2C-Geschäftsmodell und die iptiQ-Plattform ermöglichen es Marken wie ImmoScout24, Kunden neue digitale Versicherungslösungen zu offerieren. Andreas Schertzinger, CEO iptiQ EMEA P&C, sagt: «Mit ImmoScout24 haben wir in Deutschland den idealen Partner, um Kunden massgeschneiderte Versicherungsprodukte im Bereich Haushalt genau dann online anbieten zu können, wenn es darauf ankommt. Dank der nahtlosen Integration unseres Produkts ins digitale Ökosystem von ImmoScout24 können sich Kunden direkt online im Vermietungsprozess gegen das Risiko eines Mietausfalls absichern.» Seite 2 ► Seite 1 von 4



