Your Family Entertainment AG: Kooperation mit Cloud 9 Screen Entertainment Group startet mit Vertrieb von "The Tribe"

München / Wellington, 29.06.2021: Die neuseeländische Produktionsfirma Cloud 9 Screen Entertainment Group und das deutsche Medienunternehmen Your Family Entertainment AG geben heute den Beginn ihrer strategischen Partnerschaft bekannt. In der ersten Phase der Kooperation vertreibt die Your Family Entertainment AG international die beliebte Science-Fiction-Dramaserie "The Tribe".

Die Your Family Entertainment AG ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von hochwertigen Kinder- und Familienprogramm. Das Unternehmen betreibt weltweit TV-Sender im Free-TV- und Pay-TV-Bereich sowie mehrere Mobile-TV-Streams und digitale Kanäle. Darüber hinaus besitzt die Your Family Entertainment AG eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa. Die 3.500 halbstündigen Inhalte sind unterhaltsam, lehrreich und frei von Gewalt.

"The Tribe" spricht verschiedene Altersgruppen an und behandelt unter anderem Themen wie Gruppenzwang und das Erwachsenwerden. Damit passt die Serie perfekt in das bestehende Portfolio der Your Family Entertainment AG. "The Tribe" schildert das Leben von Kindern und Jugendlichen, die sich in sogenannten Stämmen zusammenschließen, um sich in einer Welt ohne Erwachsene zurechtzufinden. Die fast 300 Folgen der weltweit beliebten Serie wurden an Schauplätzen in Neuseelands atemberaubender Natur gedreht und haben mehrere erfolgreiche Musikalben, Hörbücher, Bücher und Romane hervorgebracht. Die Beliebtheit von "The Tribe" ist auch heute ungebrochen: Ein Spiel, das auf der Serie basiert, kommt noch dieses Jahr weltweit auf den Markt.