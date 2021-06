Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres musste der Bayer-Konzern einen Umsatzrückgang um 4 Prozent vermelden. Auch das bereinigte Konzernergebnis je Aktie aus fortzuführendem Geschäft ging um 3 Prozent auf 2,59 Euro zurück. „Insgesamt sehen wir eine gute operative Entwicklung, sind aber wie erwartet durch Währungseffekte belastet worden“, wurde der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann per Pressemitteilung zitiert. Der Free Cash Flow ging indes sehr deutlich zurück auf minus 3,23 Mrd. Euro (Vorjahr: minus 793 Mio. Euro). Wobei dieser deutliche Rückgang insbesondere auf die Vergleichszahlungen für die Rechtsfälle in den USA zurückzuführen sei.

Apropos Rechtsfälle. Bayer werde weiter mit den Klägeranwälten verhandeln, um sich zu den verbliebenen Klagen zu einigen. Dies teilte das DAX-Unternehmen im Mai mit. Die Unsicherheit rund um die Bayer-Aktie bezüglich der Rechtsstreitigkeiten in den USA dürfte also bestehen bleiben. Diese könnte auch in den kommenden Monaten auf dem DAX-Titel lasten. Andererseits scheint die Aktie mit einem für 2022 geschätzten Gewinnvielfachen von 7,9 auf den ersten Blick nicht zu teuer. In charttechnischer Hinsicht dient das Mehrmonatstief von Dezember bei 46,32 Euro als Unterstützungsmarke. Das aktuelle Jahreshoch bei 57,73 Euro stellt einen Widerstand dar.