EPFR veröffentlicht Datensatz mit neuen Markteinblicken aus globalen Hedge-Fonds-Flows

BOSTON, 29. Juni 2021 /PRNewswire/ -- EPFR, eine Tochtergesellschaft von Informa Financial Intelligence und weltweiter Branchenführer bei der Bereitstellung von Daten zu Fondsströmen und -allokationen für Finanzinstitute, gibt seinen Datensatz zu Hedge Fund Flows bekannt. Das neue Angebot nutzt die Kernkompetenz des EPFR in einer kombinierten Datenbank zwischen dem EPFR und seinem Partner Backstop BarclayHedge und liefert den Kunden Investment-Insights von einem besonders diskreten Anlegertyp.

Neuer Datensatz bietet in Kombination mit der EPFR-Datenbank für Investmentfonds und ETFs eine umfassendere Sicht auf Kapitalflüsse

Der Datensatz bietet nicht-geschätzte Fonds-Flow-Berechnungen auf Fondsebene, die einen präzisen Proxy der Investorenstimmung und der Hedge-Fonds-Aktivitäten sowie eine Granularität zur Ableitung besserer Erkenntnisse bieten. Zusammen mit den EPFR-Daten zu Investmentfonds und ETFs, die globale Kapitalflüsse in Höhe von 48 Trillionen US-Dollar tracken, bietet Hedge Fund Flows Anlegern einen vollständigeren Überblick über die Markttreiber, die Investitions- und Risikomanagemententscheidungen unterstützen.

„Unsere Kunden haben großes Interesse an der Analyse von Hedgefonds bekundet, und wir freuen uns, Hedge Fund Flows mit der Unterstützung unseres Backstop-Partners BarclayHedge auf den Markt zu bringen", so Cameron Brandt, Direktor für Forschung bei EPFR. „Das EPFR hat eine lange Tradition darin, Investoren mit zeitnahen Einblicken in Fonds-Flows und Allokationen zu versorgen, und dieses neue Angebot setzt diese Mission fort und hilft Kunden, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen."

BarclayHedge sammelt seit mehr als 30 Jahren Daten zur Performance von Hedgefonds und ist als vertrauenswürdige Quelle für Fondsperformance-Informationen anerkannt, die Allokatoren helfen, bessere Entscheidungen bei der Fondsauswahl zu treffen.

„Kunden mit Hedgefonds-Performance-Benchmarks und -Analysen zu versorgen, ist der Kern unseres Geschäfts", sagt Sol Waksman, Präsident von Backstop BarclayHedge. „Wir freuen uns, mit dem EPFR zusammenzuarbeiten, um mit diesem neuen Datensatz für Fonds-Flows einen besseren Service für die breitere Investmentgemeinde zu bieten. EPFR ist als Marktführer anerkannt und ist ein geschätzter Partner bei dieser neuen Produkteinführung."

Hedge Fund Flows ist die neueste Ergänzung in einer Reihe von Angeboten, zu denen auch die EPFR-Datensätze Fund Flows and Allocations, China Share Class Allocations und FX Allocations gehören. Weitere Informationen überzu Hedge-Fonds-Flows finden Sie hier: https://financialintelligence.informa.com/epfr-hedge-fund-flows-data.

Informationen zu EPFR:

EPFR, eine Tochtergesellschaft der Informa plc (LSE: INF), liefert Fonds-Flows und Asset-Allocation-Daten an Finanzinstitute auf der ganzen Welt. Mit dem Tracking von über 133.700 traditionellen und alternativen Fonds mit Sitz in der ganzen Welt und einem Gesamtvermögen von mehr als 48 Trillionen US-Dollar liefern wir ein vollständiges Bild der Flows von institutionellen und privaten Anlegern sowie der Allokationen von Fondsmanagern, die die globalen Märkte bestimmen. Unsere marktbewegenden Datendienste umfassen tägliche, wöchentliche und monatliche Fonds-Flows für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere sowie monatliche Fonds-Allokationen nach Ländern, Sektoren und Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter https://financialintelligence.informa.com/epfr.

EPFR, ein Geschäftsbereich von Financial Intelligence, Teil der Informa Intelligence Division von Informa plc, ist ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die Finanzinstituten auf der ganzen Welt helfen, das Rauschen zu durchdringen und entscheidende Maßnahmen zu ergreifen. Weitere Informationen finden Sie unter https://financialintelligence.informa.com.

Informationen zu Backstop BarclayHedge

BarclayHedge, ein Geschäftsbereich von Backstop, verwaltet derzeit Daten zu mehr als 7.100 Hedgefonds, Dachfonds und CTAs. Die BarclayHedge-Indizes werden von institutionellen Anlegern, Brokerfirmen und Privatbanken weltweit als Performance-Benchmark für die Hedge-Fonds- und Managed-Futures-Branche genutzt.

