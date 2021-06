RedHill Biopharmas Wirkstoffkandidat Opaganib zeigt hemmende Wirkung gegen COVID-19-Varianten in präklinischer Studie

Der Abschluss der globalen, vollständig rekrutierten Phase-2/3-Studie mit Opaganib in 475 hospitalisierten Patienten mit COVID-19-Erkrankung wird in den kommenden Wochen erwartet

TEL AVIV, Israel und RALEIGH, N.C., 29. Juni 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (FRA: 2RH) („RedHill" oder das „Unternehmen"), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute vorläufige Ergebnisse einer neuen präklinischen Studie bekannt, welche eine wirksame Hemmung besorgniserregender COVID-19-Varianten durch Opaganib[i] (Yeliva, ABC294640) demonstriert.

Opaganib ist ein führender, oral verabreichter, neuartiger Wirkstoffkandidat, der zur Behandlung von COVID-19-Erkrankungen entwickelt wird. Der doppelte, entzündungshemmende und antivirale, Wirkmechanismus von Opaganip ist auf das Zielmolekül in den Wirtzellen ausgerichtet und behandelt sowohl die Ursache als auch die Symptome von COVID-19. Es entfaltet seine antivirale Wirkung, indem es selektiv Sphingosinkinase-2 (SK2) hemmt, ein Schlüsselenzym, das in menschlichen Zellen produziert wird und vom Virus für seine Replikation genutzt werden kann. Nach den kürzlich vorgestelten positiven Phase-2-Studiendaten aus den USA, wird der Abschluss der globalen, vollständig rekrutierten Phase-2/3-Studie mit Opaganib in 475 hospitalisierten Patienten mit COVID-19-Erkrankung in den kommenden Wochen erwartet.

In Zusammenarbeit mit dem University of Louisville Center for Predictive Medicine wurde Opaganib in einem 3D-Gewebsmodell menschlicher Bronchialepithelzellen (EpiAirway) untersucht, um die in vitro-Wirksamkeit von Opaganib bei der Hemmung der Beta (südafrikanische) und Gamma (brasilianische) SARS-CoV-2-Varianten zu bewerten. Vorläufige Ergebnisse zeigten eine potente Hemmung sowohl der Beta- als auch der Gamma-Variante durch Opaganib in nicht-zytotoxischen Dosen.