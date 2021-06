Die Delta-Variante des Coronavirus und das Risiko weiterer Infektionswellen in Teilen der Welt verderben den Anlegern die Lust auf Aktien – außer an der Wall Street, könnte man meinen.

Denn während S&P 500 und Nasdaq ihre Rekordjagd fortsetzen, herrscht in Asien und Europa Zurückhaltung aus Sorge, die Pandemie könnte in die Verlängerung gehen, nachdem man das Thema an der Börse schon abgehakt hatte. Während die Länder mit einer zügig verlaufenden Impfkampagne von der Delta-Variante weniger betroffen sein dürften, birgt die hochansteckende Mutante ein Risiko für die Staaten, die mit der Immunisierung ihrer Bevölkerung nicht so weit fortgeschritten sind.