ISS Short Position Reduced By Kontiki Capital Management (HK) (PLX AI) – Kontiki Capital Management (HK) now holds a short position at 0.63% in shares issued by ISS, down from 0.76% previously.