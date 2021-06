Lufthansa, Fraport & Tui – was man jetzt wissen muss! Gastautor: Daniel Saurenz | 29.06.2021, 09:28 | 63 | 0 | 0 29.06.2021, 09:28 | Lieber Leser, der Dax nimmt sich leider kein Beispiel in Sachen Dynamik an den gestrigen EM-Fußballspielen. In einem, wie wir sagen Sägezahnmarkt, gibt es viele Chancen für Abholertrades, mit denen wir in den letzten Wochen äußerst erfolgreich gehandelt haben. 26 Trades in Folge sind im Plus gelandet. Das Thema Reisbranche steht aktuell im Fokus, da Corona wieder ein wenig gespielt wird. Carnival und die Lufthansa waren gestern doch deutlich unter Druck. Eine Ausnahme stellt hier die Fraport dar. Charttechnisch sieht die Aktie doch sehr gut aus und notiert Nahe des Jahreshochs. Für den Handel mit genannten Werten halten wir für unsere Leser ein breites Spektrum an Anlageprodukten bereit. Mehr dazu liefert Daniel im LX-S Marktgespräch. Wer mit uns zusammen erfolgreich handeln will, einfach Abo abschließen und uns im Turbo-Dienst testen. Euer Team von Feingold-Research





