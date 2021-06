Anlegerverlag War es das bei Relay Medical? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 29.06.2021, 09:32 | 52 | 0 | 0 29.06.2021, 09:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Der Blick auf die Kurstafel dürfte Relay Medical-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. So hat die Aktie ein Minus von rund vier Prozent zu verarbeiten. Mit dieser Performance bildet der Titel das Schlusslicht. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen? Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Relay Medical, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport. Dieser Abverkauf hat die mittelfristige Charttechnik jetzt spürbar eingetrübt. Der Sicherheitsabstand zur nächsten Unterstützung hat sich nun nämlich noch einmal verringert. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund vier Prozent entfernt. Diese vorerst letzte Haltezone stellt sich auf 0,15 EUR. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis. Der 200-Tage-Durchschnitt stellt sich aktuell auf 0,28 EUR. Es gelten für Relay Medical demnach langfristige Abwärtstrends. Im kürzeren Zeitfenster sind Trends negativ, da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie notiert. Fazit: Wie es bei Relay Medical weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





