QuEST Global erwirbt Synapse Design, um die Expertise im Bereich Halbleiter und Connected Engineering zu erweitern

SINGAPUR, 29. Juni 2021 /PRNewswire/ -- QuEST Global, ein globales Unternehmen für Produktentwicklung und Lifecycle-Services, hat Synapse Design , einen im Silicon Valley ansässigen Anbieter von Design- und Entwicklungsdienstleistungen für erstklassige Halbleiter- und Systemunternehmen weltweit, übernommen. Dieser Zuwachs wird die Fähigkeit von QuEST, umfassende Design- und Beratungsdienstleistungen sowie Softwareentwicklung für die Halbleiterindustrie anzubieten, erweitern. Mit dieser Akquisition wird das Unternehmen in der Lage sein, seinen Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Halbleiter, Automobil, Unterhaltungselektronik, Netzwerke und Speichersysteme, durchgängige, hardwaregestützte Softwarelösungen anzubieten. Solche Lösungen sind jetzt besonders wichtig, da diese Branchen ihre Anstrengungen beschleunigen, um aus dem Aufstieg der digitalen Technologien und den sich daraus ergebenden transformativen Möglichkeiten Kapital zu schlagen.

Diese Akquisition wird die Vision von QuEST ermöglichen, das Halbleitergeschäft auszubauen, in den nächsten vier Jahren mindestens 2.000 Ingenieure hinzuzufügen und gleichzeitig die Fähigkeit zu verbessern, die Konvergenz von Elektronik, Software und digitalen Ingenieurdienstleistungen zu nutzen. Dies wird QuEST auch dabei unterstützen, seinen Kunden innovative, digitale Lösungen anzubieten, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern und die komplexen Herausforderungen in Bezug auf Kosten und Qualität der Produkte zu lösen.

Mit seinem starken Kundenportfolio und seinen Domänenfähigkeiten in der Halbleiterindustrie ist Synapse Design die 14. Akquisition von QuEST in den letzten zwei Jahrzehnten. Jede Akquisition hat dem Unternehmen differenzierte Fähigkeiten hinzugefügt und es in die Lage versetzt, eines der breitesten Portfolio-Angebote aller Ingenieurdienstleistungsunternehmen zu schaffen, das es ermöglicht, die Grenzen zu überwinden, indem es die Art und Weise, wie Menschen leben, arbeiten und miteinander umgehen, weiterentwickelt.

Synapse Design wurde 2003 von Satish Bagalkotkar und Devesh Gautam gegründet und hat sich durch die Bereitstellung von End-to-End-Halbleiterdesign-Services für 95 % der weltweit führenden Fabless-, Original Design Manufacturing (ODM)- und Integrated Device Manufacturing (IDM)-Unternehmen einen guten Ruf erworben. Ihre Dienstleistungen und Lösungen umfassen Low-Power-, Mixed-Signal Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) und System-On-Chip (SOC) Design-Services von der Architektur-Spezifikation bis zum Tape-Out, einschließlich Software-Entwicklung auf Systemebene und Embedded-Firmware. Das Unternehmen entwickelt End-to-End-Hardware-/Software-Designlösungen für Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz/Machine Learning/Data Center/IoT, Automotive/Autonomous, Multimedia, Mobile, Networking und Kommunikation/Speicherung.