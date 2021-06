Warum politische Börsen kurze Beine haben

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, am vergangenen Donnerstag haben sich eine Gruppe von Senatoren der beiden großen Parteien in den USA und US-Präsident Biden auf einen Kompromiss über Bidens Vorschlag für ein ...

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

am vergangenen Donnerstag haben sich eine Gruppe von Senatoren der beiden großen Parteien in den USA und US-Präsident Biden auf einen Kompromiss über Bidens Vorschlag für ein Infrastrukturprogramm geeinigt. Sollten Sie nun Branchen und Aktien suchen, die von diesem Deal unter Umständen profitieren können? Keine gute Idee, finde ich. Warum erfahren Sie im folgenden Beitrag.

Die Modernisierung der US-Infrastruktur – eine Chance für die Unternehmen?

Sven Weisenhaus hatte dieses Ergebnis am Freitag schon erwähnt und die Frage aufgeworfen, ob es in einer boomenden Wirtschaft wie in den USA überhaupt eines solchen Programms bedarf. Dass die Infrastruktur in weiten Teilen der USA (aber nicht nur dort!) eine Generalüberholung und Modernisierung nötig hat, steht sicherlich außer Frage. Erst in den vergangenen Tagen machten spektakuläre Einstürze von Bauwerken in den USA Schlagzeilen. Und statistisch ist dort seit 1983 alle 8 Jahre eine Brücke aufgrund von Überlastung, Materialalterung oder mangelnder Wartung eingestürzt. Ein bitterer und unnötiger Rekord für ein so technologisch führendes Land wie die USA.